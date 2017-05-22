​Netanyahu ve eşi, Trump ve eşini akşam yemeği için Başbakanlık Konutu'nda ağırladı. ​Trump ve Netanyahu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İRAN'I BİRLİKTE DURDURABİLİRİZ

Basın toplantısında konuşan Netanyahu, ABD ile işbirliğinin kendileri açısından önemine değinerek, "İran'ı birlikte durdurabiliriz" dedi.

Trump, Netanyahu ile görüştü

TRUMP: İSRAİL'DE BULUNMAK BÜYÜK ONUR

Trump ise, başkanlığından sonra Netanyahu'nun ABD'yi ilk ziyaret eden liderlerden olduğunu hatırlatarak, "İsrail'de bulunmak benim için çok büyük bir onur" dedi.

Ağlama Duvarı'ndan çok etkilendiğini söyleyen Trump, bölgedeki savaşın artık bitmesi gerektiğini belirterek, çabalarının bu yönde olacağını açıkladı. Trump ayrıca, "Aşırıcılık İslam dünyasının birçok bölgesine yayılmış durumda" dedi.