Trump: Kuzey Kore Çin'e büyük saygısızlık yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin, gerçekleştirdiği nükleer füze denemesiyle komşusu Çin'e büyük saygısızlık yaptığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin, gerçekleştirdiği nükleer füze denemesiyle komşusu Çin'e büyük saygısızlık yaptığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği üçüncü nükleer füze denemesinin ardından Kuzey Kore'yi uyardı. Trump, resmi twitter hesabından konuya ilişkin,"Kuzey Kore, gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından komşusu Çin'e büyük saygısızlıkta bulundu. Çin kendini zor tutuyor" mesajını yayınladı.
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