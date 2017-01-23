Trump, Kuran'ı Kerim dinledi

ABD'de bir gelenek olan dini törene Donald Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile katıldı. Törende ABD'deki en etkili Müslüman organizasyonlardan ADAMS Center'ın Başkanı İmam Macid de yer aldı.

İmam Macid 45. ABD başkanı Donald Trump'a güçlü bir mesaj vermek için Kuran'ın bazı ayetlerini okuma fırsatı buldu. İmam Macid Hucurat Suresi Ayet 13 ile Rum Suresi 22. ayeti okudu.

İmam, törene Müslüman cemaat üyeleri tarafından katıldığı için eleştirildi, ancak bu fırsatı kullanarak yeni başkan önünde Kuran ayetlerini okudu.

Trump'ın Kuran-ı Kerim okunduğu esnada duruşu ve eşi Melania Trump'a hareketleri dikkatlerden kaçmadı.