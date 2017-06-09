Trump: Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Katar krizi hakkında konuştu. Trump, Katar'ı uzun zamandır 'teröre destek vermekle' suçladı. Trump, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" dedi.

Trump ayrıca, "terörizmin finansmanının sona erdirilmesi" için geçen ay Riyad'da katıldığı zirvenin başlangıç olmasını umduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise bugünkü açıklamasında temkinli bir dil kullanmış ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a Katar'la ilişkileri 'yumuşatma' çağrısı yapmıştı.

TRUMP, SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Trump ve Sisi'nin ilgili bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'na sadık kalması gerektiğini konuştukları belirtildi.

Açıklamada, "Liderler, bütün ülkelerin Riyad Anlaşması'nda yer alan terörizmle savaş, aşırıcılıkla mücadele, terörist gruplara ekonomik desteğin kesilmesi konularını uygulaması gerektiğinde karar kıldı. Ayrıca Başkan Trump, Arap ülkeleri arasında birliğin korunmasının önemine vurgu yaptı" ifadelerine yer verildi.