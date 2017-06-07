Trump, Katar Emiri'ni Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Katar krizinin çözümü için Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Thani'yi Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar krizinin çözümü için Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Thani'yi Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Katar krizinin çözümü için Thani'yi Beyaz Saray'a davet etti. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Katar Emiri'ne bölgedeki tüm ülkelerin terörist finansmanını önlemek ve aşırılıkçı ideolojinin yayılmasını durdurmak için işbirliği yapması gerektiğini söylediğini bildirdi. Trump, görüşmede Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri birlikteliğin ve ABD arasındaki güçlü ortaklığın terörizmi yenmek için çok önemli olduğunu ifade etti.

