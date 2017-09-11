11.09.2017 11:01 Trump kasırganın vurduğu Florida'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Irma Kasırgasının vurduğu Florida eyaletine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Irma Kasırgasının vurduğu Florida eyaletine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında Florida kıyılarında etkili olan kasırgayı "büyük bir canavar" olarak nitelendirerek, çok yakında Florida'ya giderek, acil durum yetkililerine üstün çalışmalarından dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. Fırtınanın ortaya çıkarttığı hasarın çok maliyetli olacağını söyleyen Trump, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığının kahraman olduğunu ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın iyi bir iş çıkardığını belirtti.

(Hasan Çelik / İHA)

