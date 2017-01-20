Trump karşıtları gösteri yapıyor!

Trump'ın yemin ederek başkanlığı devralacağı töreni protesto eden maskeli eylemciler dükkanların vitrinlerini kırdı.

Trump karşıtı göstericilere polis müdahale ediyor.

Başkent Washington'da protestocular, "Faşist Amerika'yı reddediyoruz" sloganları atarak yürüşüş düzenledi.

Göstericiler, Trump'ın "45'inci başkan yazan" şapkasının bir benzerini ateşe verdi.

ABD'nin New York kentinde de Trump karşıtı gösteriler yapıldı.

Trump binasının önündeki gösteriye Robert de Niro, Cher ve Mark Ruffalo gibi ünlü isimler de katıldı.

Trump'ın yemin töreni öncesi ve sonrasında ABD tarihinin en büyük protestolarından birisi bekleniyor. Yürüyüşe katılacaklar arasında Scralett Johansson ve Katy Perry gibi ünlüler de var.

Washington yanısıra 50 eyalette de Trump karşıtları sokağa çıkacak. Hatta Trump'a tepki ülke sınırlarını da aşacak. En az 30 ülkede protestolar olacak.