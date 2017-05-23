ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrailliler ve Filistinliler uzlaşabilir' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrailliler ve Filistinliler uzlaşabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yurtdışı ziyaretinin ikinci durağı olan İsrail'de temaslarını sürdürüyor. Bugünkü temasları kapsamında Beytüllahim'e geçerek Filistin Devlet Başkanı ile görüşen Donald Trump, daha sonra Kudüs'e dönerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yahudi soykırım Anıtı Yad-Vaşim Müzesini ziyaret etti. Burada konuşma gerçekleştiren Donald Trump, "Kelimeler, kötülüğün derinliklerini, yaşanana acının sınırlarını ve yıkımı asla tarif edemez. Tarihin en karanlık saatiydi" ifadelerini kullandı. "Tanrı'ya ve çocuklarına karşı en acımasız suçtu" diyen Trump, ABD'nin terörü yok edene kadar İsrail'le dayanışma içinde olacağını sözlerine ekledi.

İran'ın nükleer silah edinmesine karşı olduğunu kaydeden Trump, " İktidarda olduğum sürece İran, İsrail'i yok etmekle tehdit edemez" dedi. ABD Başkanı, "Bu sabah Mahmud Abbas ile görüşme gerçekleştirdik ve Filistinlilerin barışa hazır olduklarını söyleyebilirim" dedi.

Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Trump, "Barış istiyor. Barışı getirmek kolay değil. Bunu biliyoruz. Her iki taraf da zor kararlarla karşı karşıya. Ancak barış kararlılıkla, anlaşmayla ve inançla mümkün. İsrailliler ve Filistinliler uzlaşabilir" dedi.

İsrail'deki temaslarını tamamlayan Trump, Roma'ya geçecek.

