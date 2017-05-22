Trump İsrail'de

ABD Başkanı Donald Trump, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da temaslarını tamamladı. Trump, yurt dışı ziyaretinin ikinci durağı kapsamında İsrail'e geldi. Trump, Gurion Havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından karşılandı. Trump'a eşi Melania Trump da eşlik ediyor. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Trump'a İsrailli yetkililer tanıtıldı.

Trump Tel Aviv'deki temasları kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşecek. İsrail'deki temaslarını tamamlayacak olan Trump, daha sonra Vatikan'a geçecek.

