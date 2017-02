Trump: İran konusunda 'tüm seçenekler' masada

Başkent Washington'da bir gazeteci, "İran'ın füze denemesi ve Yemen'de Husilerin Suudi gemisine saldırması sonrasında ne yapmayı düşünüyorsunuz" diye sorup ekledi: "Askeri seçenek masada mı?"

Gazetecinin sorusunu cevaplayan Trump, "Hiçbir seçenek masadan kaldırılmış değildir" demekle yetindi.

'İRAN RESMEN UYARILDI'

ABD Başkanı Trump, sabah saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajda İran'ın resmi olarak uyarıldığını belirtmişti.

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them!