Trump: İran konusunda 'tüm seçenekler' masada

Başkent Washington'da bir gazeteci, "İran'ın füze denemesi ve Yemen'de Husilerin Suudi gemisine saldırması sonrasında ne yapmayı düşünüyorsunuz" diye sorup ekledi: "Askeri seçenek masada mı?"

Gazetecinin sorusunu cevaplayan Trump, "Hiçbir seçenek masadan kaldırılmış değildir" demekle yetindi.

'İRAN RESMEN UYARILDI'

ABD Başkanı Trump, sabah saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajda İran'ın resmi olarak uyarıldığını belirtmişti.

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Şubat 2017

​Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de, dün İran'ın 'Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdığını' açıklayarak uyarıda bulunmuştu. ancak Flynn, alınacak önlemler hakkında yorumda bulunmamıştı.

TAHRAN ABD'NİN UAYRILARINI PROVOKATİF BULUYOR

Tahran yönetimi, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin uyarıları için 'provokatif' yorumunda bulundu.

ABD ile İran, 1979'da gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin ardından ilişkileri koparttı. İki ülke arasındaki gerginlik, Trump'ın ABD başkanlığından beri giderek artıyor.

ABD'nin 2015'te İran ile imzaladığı nükleer anlaşmanın geleceği merak konusu.