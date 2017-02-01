01.02.2017 11:05 Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı: Neil Gorsuch

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için Colorado Yüksek Mahkemesi Yargıcı Neil Gorsuch'u aday gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için Colorado Yüksek Mahkemesi Yargıcı Neil Gorsuch'u aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Yüksek Mahkeme üyeliğine Colorado Yüksek Mahkemesi Yargıcı Neil Gorsuch'u aday gösterdi. Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, "Gorsuch, ABD yasalarını en iyi şekilde uygulayacak kişidir. Gorsuch'un mükemmel bir akla, muazzam bir disipline ve benzersiz bir hukuk eğitimine sahip olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Neil Gorsuch ise, "Cesaret, tarafsızlık ve bağımsızlığın yanında hakimlerden beklenen özelliklerdir" dedi ve adaylığı kabul ederek, "Onur duyduğunu" belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylığın Amerikan tarihindeki en saygın ve son derece nitelikli Yüksek Mahkeme adaylarından biri olduğunu savundu.

Senatonun onayının ardından 49 yaşındaki Gorsuch, geçen yıl yargıç Antonin Scalia'nın hayatını kaybetmesiyle boşalan koltuğa oturması bekleniyor. Ancak bu isim kimi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı. Washington'da mahkeme önünde toplanan bir grup eylemci, Trump'ın adayını protesto etti.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)

