Trump'ın Türk danışmanı konuştu

Habertürk gazetesinden Nalan Koçak, Trump'ın Türk danışmanı Sal Saygın Şimşek ile röportaj yaptı. Şimşek, Trump'ın seçilmesiyle FETÖ elebaşının üzerindeki koruma kalkanının kalktığını söyledi.

İşte o röportaj:

Seçim döneminde Trump'ın danışma komitesindeydiniz. Ne gibi önerilerde bulundunuz?

Kendisine özel bir Ortadoğu raporu hazırladım. Müslüman ülkelerin yüzde 90'ında kan ve gözyaşı var. Buna son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Trump bu konuda ciddi ve kararlı biri. Seçimde iki büyük aileyi devirdik. Cumhuriyetçiler içinde Bush, Demokratlar içinde de Clinton ailesini...

Trump'a Ortadoğu raporu hazırladım dediniz. Önerilerinizi tekrar sormak isterim...

Şunlardı: İran'a karşı tavır almak. Şii ve Sünni radikalizmiyle mücadele. Müslüman Kardeşler'e karşı tüm dünyada mücadele edilmesi. Ortadoğu'da azınlıklara (Yahudilere, Ezidilere vs) destek olmak. Suriye'de mülteciler için güvenlikli bölgeler oluşturmak. Müslüman ülkelerde laik ve demokratik yönetimleri desteklemek.

Trump önerileri göz önünde bulundurur mu?

Ben önerdim, son karar mercii Başkan Trump. Ama şunu hatırlatayım Sayın Trump 13 dakikalık ilk konuşmasının 3 dakikasını radikal terörle mücadeleye ayırdı. Bu sanırım ipucu veriyor.

ABD-Türkiye ilişkileri Obama yönetiminin son yıllarında hayli sancılıydı. Sizce sancılar atlatılabilir mi?

Atlatılabilir. Zaten ilişkiler daha kötüye nasıl gidebilirdi, onu düşünüyorum (gülüyor). Türkiye, Sayın Trump'ın kazanmasıyla büyük bir tehlikeden döndü. Demokratlar kazanacağından o kadar emindi ki, Kürt koridorunu açmak için operasyonlara başlamıştı. Önemli olan yeni dönemde ortak paydalarda buluşmak.

ABD'nin PYD'ye desteği sürer mi?

Süreceğini hiç zannetmiyorum. Bu Türkiye'nin yöneticilerinin alacağı tavıra da bağlı. Bence ABD'yle olan tartışılmaz ortaklık seviyesine geri gelinmesi lazım. Trump yönetimi çok ciddi ve sert insanlardan oluşuyor. Bu insanlarla gerçekten dürüst, açık kartlarla politika yapılması lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü. Erdoğan, PYD ve FETÖ konusundaki endişelerini dile getirdi. Trump endişelere ne kadar kulak verir?

Bence verir. Çünkü Sayın Trump radikal terörün her türlüsüne karşı. Fethullah Gülen'in de misyonu belli.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, Gülen'i Türkiye'nin Usame bin Ladin'i olarak nitelemişti. Yönetim, Türkiye'nin tezleriyle, özellikle iadesi konusunda aynı doğrultuda düşünüyor diyebilir miyiz?

İade konusunda hukuki sürece saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim, Trump'ın seçilmesiyle artık Gülen üzerindeki koruma kalkanı kalkmıştır. Ben Trump'a şunları ilettim: Biz laik Türkler, Gülen'i cihatçı olarak görüyoruz. Büyük bir dini akımı yönetiyor.