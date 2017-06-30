Trump'ın tartışılan yasağı yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülke vatandaşlarını ve ABD'deki tüm mültecileri kapsayan seyahat yasağı yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülke vatandaşlarını ve ABD'deki tüm mültecileri kapsayan seyahat yasağı yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen dahil 6 ülke vatandaşlarını ve ABD'de yaşayan mültecileri kapsayan seyahat yasağı dün akşam yürürlüğe girdi.

Buna göre, büyükanne ve büyükbaba, teyze, amca ve yeğenler yakın akrabadan sayılmayacak ve ABD'de yakın akrabası ya da iş bağı olmayanlara vize verilmeyecek. Kabul edilebilir yakın aile ilişkisi kapsamına, anne-baba, çocuk, yetişkin kız ve erkek evlatlar, damat, gelin ya da Amerika'da bulunan kardeş giriyor.

Seyahat yasağı kurallarının uygulanacağı 6 Müslüman ülkeden insanlar ve bütün mülteciler artık ABD'ye girerken Başkan Donald Trump'ın tartışmalı seyahat yasağı nedeniyle daha da zorlanacak.

