Trump'ın seyahat yasağına bir engel daha

San Francisco 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, 6 Müslüman ülkeyi kapsayan vize yasağının uygulanmamasına karar verdi.
San Francisco 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, 6 Müslüman ülkeyi kapsayan vize yasağının uygulanmamasına karar verdi. ABD'deki San Francisco 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, 6 Müslüman ülkeyi kapsayan vize yasağının uygulanmamasına karar verdi. San Francisco 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından karara ilişkin, "Başkan'ın Kongre tarafından kendisine verilen yetkinin ötesine geçerek bu Başkanlık Kararnamesini aldığına karar verildi" denildi. Mahkeme, kararda Trump'ın vize yasağının sadece Müslüman ülkelere yönelik olduğunu belirtti.
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