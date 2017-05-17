Trump'ın istediği FETÖ'cü papaz bakın kim çıktı?

ABD Başkanı Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yüzyüze görüşmenin en önemli ikinci gündem maddesi FETÖ örgütü ve lideri Fethullah Gülen'in iadesiydi. Bu konuda ayak direyen ABD, dalga geçer gibi Türkiye'den 'papazı' istedi. Trump'ın nezaket kurallarını çiğneyerek istediği papaz Andrew Brunson ilginçtir ki FETÖ ilişkileri sebebiyle tutuklu.

Beyaz Saray'dan yapılan 4 cümlelik açıklamada Trump'ın , Erdoğan'dan Türkiye'de geçen sonbahardan beri tutuklu bulunan Papaz Andrew Brunson'ı istediği bildirildi. Açıklamada dikkat çeken ise "Başkan Trump , Türk hükümetinden hızlıca Papazı ABD'ye geri vermesini istedi” satırlarıydı.

Türkiye Fethullah Gülen'in iadesini istediğinde 'hukuk' kanalını işaret eden Beyaz Saray, söz konusu olan kendi vatandaşı olunca 'hukuki kararları' takmadığını bu beyanla ortaya serdi.

İlginç olan nokta ise 4 cümlelik Beyaz Saray açıklamasının bir cümlesinin Papaz Brunson'ın tutukluğuna ayrılmasıydı. Açıklamada kullanılan dil de diplomatik nezaketten uzaktı 'derhal' gibi ifadeler taşıyan bir lisandaydı.

BAŞKAN YARDIMCISI DA PAPAZ TWITI ATTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Erdoğan- Trump görüşmesinden attığı twitte Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasını istedi.

İŞTE ABD'NİN İSTEDİĞİ PAPAZ ANDREW BRUNSON

Fethullah Gülen'i iadede ayak direyen ABD'nin 'en üst' düzeyde istediği papaz Andrew Brunson, FETÖ üyeliğinden tutuklu.

Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi'nin başında olan papaz Andrew Brunson ve eşi Norine Brunson 7 Ekim 2016 tarihinde gözaltına alındı. Norine Brunson, 20 Ekim tarihinde sınırdışı kararıyla tahliye edildi. Papazın ise FETÖ bağlantıları ortaya çıktı.

FETÖ'DEN TUTUKLANDI

ABD vatandaşı olan papazın FETÖ örgütü ile olan bağlantılarını gizli tanık ifşa etti. 9 Aralık 2016 tarihinde mahkemeye çıkan papaz Andrew Brunson tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethullah Gülen'i vermeyen ABD'nin FETÖ'cü papazını istemesi Beyaz Saray'ın niyetini ortaya koydu. Washington Post'ta Erdoğan'ın ABD'ye ayak bastığı gün Fethullah Gülen'e yazı yazdırmaları da bunun ilk işaretiydi. Görünen o ki Donald Trump yönetimi de CIA projesi olan olan Fethullah Gülen'den vazgeçmeyip onu kullanmaya devam edecek.