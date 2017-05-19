Trump'ın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Trump, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin, "Büyük yurt dışı ziyaretime hazırım. Amerika çıkarlarını güçlü bir şekilde koruyacağım" mesajını yayınladı. Trump, Suudi Arabistan programından sonra diğer yurt dışı ziyaretlerini İsrail, Belçika ve İtalya'ya gerçekleştirecek.

