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Trump'ın gözdağına İran'dan jet yanıt geldi!
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Trump'ın gözdağına İran'dan jet yanıt geldi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında yaptığı zehir zemberek açıklamanın ardından İran'dan jet yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

"İran ateşle oynuyor" diyen Trump'a Tahran'ın cevabı, "Asla savaş başlatmayacağız.... Silahlarımızı meşru müdafaa haricinde hiç kimseye karşı kullanmayacağız. Bizi suçlayanların aynı açıklamaları yapıp yapamayacağını göreceğiz" oldu.

İRAN DA TWITTER'DAN YANIT VERDİ

Trump'ın İran'la ilgili açıklamasından dakikalar sonra ise Tahran'dan yanıt geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran, güvenliğini halkından sağladığı için tehditlerden etkilenmez. Asla savaş başlatmayacağız. Sadece kendi savunma araçlarımıza güvenebiliriz" dedi

İranlı bakan, "Silahlarımızı meşru müdafaa haricinde hiç kimseye karşı kullanmayacağız. Bizi suçlayanların aynı açıklamaları yapıp yapamayacağını göreceğiz" diye ekledi.

GERGİNLİK HER GEÇEN GÜN ARTTI

ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.

İran da Trump yönetiminin kararına karşılık ABD vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurmuş bu çerçevede İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16-17 Şubat'ta bu ülkede yapılacak Serbest Stil Güreş Dünya Kupası'na ABD'li sporcuların katılmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

İran'ın pazar günü yaptığı balistik füze denemesi de iki ülke arasındaki gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, balistik füze denemesi sebebiyle İran'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararında İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.
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