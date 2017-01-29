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Trump'ın göçmen kararı bazı yolcuların seyahatine engel oldu
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Trump'ın göçmen kararı bazı yolcuların seyahatine engel oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı, Atatürk Havalimanı'ndan bu ülkeye gitmek isteyen kimi yolcuların seyahatine engel oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık kararnamesini onaylamasının ardından ABD'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen yolculardan bir kısmı uçağa alınırken, bazılarının binişine izin verilmedi.

Karar doğrultusunda Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali'den bazı yolcuların ABD'ye gitmek üzere uçağa binmesine izin verilmediği belirtildi.

Yetkililer, daha önce de ABD'nin özel güvenlik politikası kapsamında bazı yolcuların ülkeye girişinin engellendiğini anımsattı.

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Suriyeli Nail Zaino, bir havayolu şirketinin tarifeli seferiyle Los Angeles'e gitmek üzere dün öğle saatlerinde havalimanına geldiğini belirterek, "ABD'ye gidebilmek için gerekli evrakları tamamlayarak, vizemi aldım. Suriye pasaportum var. Buraya geldim, gerekli evraklarımı gösterdim. Bütün sorumluluklarımı yaptım. Bana vizemin iptal olduğu söylediler. Tekrar konsolosluğa gitmemi önerdiler. Karım ve çocuğum iki yıldır orada yaşıyor. Bu ayın 27'sinde vizemi aldım. Trump'ın kararı ile aynı gün. Vizemi aldım ve biletimi aldım. Ancak iptal olduğu söylendi." diye konuştu.

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Gözyaşlarını tutamayan Zaino, yetkililerce ülkesine gönderilmek üzere transfer salonuna götürüldü.

Eşi, kız kardeşi ve iki çocuğuyla New York'a gidecek olan Iraklı Ahmed Zuhair de yeşil kartı olmasına rağmen uçağa alınmadı. Zuhair, iki yıldır ABD'de yaşadığını ve 2 hafta önce Irak'a gittiğini belirterek, "ABD'ye giremeyeceğimi öğrenince uçuşumu iptal etmek zorunda kaldım." dedi.


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