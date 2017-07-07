Trump'ın eli yine havada kaldı

ABD Başkanı Donald Trump Fransa'nın ardından bu kez dünkü Polonya ziyaretinde tokalaşma merasimi sırasında 'es geçildi'

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser-Duda, Donald-Melania Trump çiftini karşıladı.

Ardından sıra el sıkışma merasimine geldi.

Ancak Polonya First Lady'si yakınında olan Donald Trump'ın elini uzatmasına rağmen son anda ABD First Lady'si Melania Trump'a elini uzattı ve tokalaştı.

O anlarda Donald Trump el sıkışan iki kadını yüzünde anlık da olsa hayal kırıklığına uğramış bir ifadeyle süzdü.

Agata Kornhauser-Duda Melania Trump'ın ardından Donald Trump'la tokalaştı.

Trump ikinci yurt dışı gezisi için gittiği Polonya'da, iki ülke arasında ABD'nin Patriot füze sistemlerinin Polonya'ya teslimatı konusunda anlaşma imzalandı.