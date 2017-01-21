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Trump'ın devir teslim törenini pür dikkat izledi
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Trump'ın devir teslim törenini pür dikkat izledi

Dünya, ABD'nin yeni Başkanının görevi devralmasına dikkat kesilmişken, Donald Trump'a benzerliği ile gündeme gelen, Abdullah Topçu da benzerinin devir teslim törenini TV'den takip etti.

Dünya, ABD'nin yeni Başkanının görevi devralmasına dikkat kesilmişken, Donald Trump'a benzerliği ile gündeme gelen, Abdullah Topçu da benzerinin devir teslim törenini TV'den takip etti.
Trump'un Beyaz Saray'a gelişini izleyen Topçu, ABD için yeni başlayacak dönem için görevi devraldıktan sonra Trump'tan tek isteği olduğunu söyledi. Topçu'nun Trump'tan isteği ise Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'ye biran önce teslim etmesi.
Seçim öncesi söylemleri ve seçim vaatleriyle birçok kez tepkiler gören Trump'un vaatleri için konuşan Topçu, "İslam alemi adına söylemiş olduğu sözlerin seçimde propaganda yapmak için söylediğini inanıyorum ve İslam alemine de zarar vereceğini düşünmüyorum çünkü ABD İslam'a hizmet etmiş insanlarla doludur" dedi.
(Ahmet Bilge - Bekir Öztürk - Candemir Sarı / İHA)


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