Trump'ın avukatı iddiaları yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Marc Kasowitz, Trump'ın eski FBI direktörü James Comey'e kimsenin soruşturmasını sona erdirmesi için teklifte bulunmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Marc Kasowitz, Trump'ın eski FBI direktörü James Comey'e kimsenin soruşturmasını sona erdirmesi için teklifte bulunmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Marc Kasowitz, eski FBI direktörü James Comey'in ifadesine yönelik açıklama yaptı. Washington'da Ulusal Basın Kulübünde açıklama yapan Kasowitz, "Basının yanlış hesaplarına rağmen Comey, bugünkü duruşmada, Başkan Trump'la özel görüşmede konuşulanları nihayet açık olarak onayladı" dedi.

Trump'ın Rusya soruşturmasına müdahalesi olmadığını söyleyen Kasowitz, "Başkan, hiçbir şekilde Comey üzerinde baskı kurmadı. Bay Comey'e kimsenin soruşturmasını sona erdirmesini teklif etmedi" diye konuştu.

Trump'ın Comey'den sadakat istemediğini ve "sadakatini bekliyorum" gibi ifadelerde bulunmadığını belirten Kasowitz, öte yandan Trump yönetiminin hükümete hizmet edenlerden sadakatini bekleme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

