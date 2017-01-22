Trump'ın açıklamalarını ve referandumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'yla ilgili açıklamalarının, 'Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler rahatsız edici. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi olmayanlar tarihi bir yanlışın içine düşecek bir karar verirlerse bu insanlık için isabetli olmaz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'yla ilgili açıklamalarının, "Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler rahatsız edici. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi olmayanlar tarihi bir yanlışın içine düşecek bir karar verirlerse bu insanlık için isabetli olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Başkenti Darüsselam'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"HER NE KADAR BİRİLERİ 'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ' DİYORSA DA BU BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR"

Anayasa referandumu süreci ile ilgili sorulara yanıt veren Erdoğan, "Tabii bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz. Millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararı ile ilgili vereceği kararı bir görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu kararı onaylıyorsa hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek görmek gerekiyor. Bu neticeleri alalım, ondan sonra bu adımları atalım. Tabii ki özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Bütün bunların yanında da özellikle Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı arttırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Her ne kadar birileri 'rejim değişikliği' diyorsa da bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş. İkide bir 'tek adam' diyorlar. Cumhuriyetin kuruluşun bilmezlerse bunu da bilmezler. Bütün bunları elediğimiz zaman bu işin nasıl buralara geldiği ortadadır. Şu anda milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. Bu adımı inşallah bu şekilde atacağız. 2019'da seçim yapılır, yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa o kabinesini oluştururken artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Burada ağırlıklı olarak biliyorsunuz parlamentodan değil, parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için bu önem arz ediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir. Onu o günün şartları belirleyecektir. O güne kadar da farklı güçlü bir kabinenin oluşturulması ülkemizin menfaatine olacaktır" diye konuştu.



"ORTADOĞU İLE İLGİLİ KULAĞIMIZA GELEN SÖYLEMLER RAHATSIZ EDİCİ"

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını da değerlendiren Erdoğan, "Şu anda sayın Trump birçok açıklama yapıyor. Biz de bu açıklamaları izliyoruz. Bizim köprüler, demiryollarından öte biz Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacak? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler rahatsız edici. Bunları oturup değerlendirmek gerekecek. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz. Bu Ortadoğu halklarının kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de ben özellikle sayın Trump'a yapacağımız ziyarette, ki randevu ne zaman verilir bilemiyorum arkadaşlarımız görüşmeleri sürdürüyor, o görüşmede bunları A'dan Z'ye ele alacağız. Ortadoğu'nun belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi olmayanlar, Ortadoğu ile ilgili çok tarihi bir yanlışın içine düşecek bir karar verirlerse bu insanlık için, dünyamız için isabetli olmaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"ZATEN ŞU ANA KADAR MEYDANLARDAYDIM"

Erdoğan bir gazetecinin "Anayasa referandumu kampanyası sürecinde yer alacak mısınız" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Şu anda bizim meydanlarda yer almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmeleri yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Ben zaten şu ana kadar meydanlardaydım, daha önce de meydanlardaydım. Bu değerlendirmelerden sonra karar veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı üzerinden geleceğin hazırlandığı bir süreç herhalde bizi de ilgilendirecektir diye düşünüyorum."



"HALKIMIZIN PARTİLİ CUMHURBAŞKANINA SICAK BAKTIĞINI VE CİDDİ BİR ORANDA BU İŞE YAKLAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Erdoğan anayasa referandumu ile ilgini tahminin ve kendisine gelen anket sonuçlarının sorulması üzerine, "Anketler var da onları biraz daha hızlanalım ondan sonra sizlerle paylaşırız. Halkımızın şu anda referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanına sıcak baktığını ve çok da ciddi manada bir oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa biz böyle bir şeyin içerisinde de olmayız" ifadelerini kullandı.

