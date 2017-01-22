Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trump'ın açıklamalarını ve referandumu değerlendirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trump'ın açıklamalarını ve referandumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'yla ilgili açıklamalarının, 'Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler rahatsız edici. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi olmayanlar tarihi bir yanlışın içine düşecek bir karar verirlerse bu insanlık için isabetli olmaz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'yla ilgili açıklamalarının, "Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler rahatsız edici. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi olmayanlar tarihi bir yanlışın içine düşecek bir karar verirlerse bu insanlık için isabetli olmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Başkenti Darüsselam'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HER NE KADAR BİRİLERİ 'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ' DİYORSA DA BU BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR"
Anayasa referandumu süreci ile ilgili sorulara yanıt veren Erdoğan, "Tabii bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz. Millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararı ile ilgili vereceği kararı bir görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu kararı onaylıyorsa hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek görmek gerekiyor. Bu neticeleri alalım, ondan sonra bu adımları atalım. Tabii ki özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Bütün bunların yanında da özellikle Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı arttırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Her ne kadar birileri 'rejim değişikliği' diyorsa da bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş. İkide bir 'tek adam' diyorlar. Cumhuriyetin kuruluşun bilmezlerse bunu da bilmezler. Bütün bunları elediğimiz zaman bu işin nasıl buralara geldiği ortadadır. Şu anda milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. Bu adımı inşallah bu şekilde atacağız. 2019'da seçim yapılır, yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa o kabinesini oluştururken artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Burada ağırlıklı olarak biliyorsunuz parlamentodan değil, parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için bu önem arz ediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir. Onu o günün şartları belirleyecektir. O güne kadar da farklı güçlü bir kabinenin oluşturulması ülkemizin menfaatine olacaktır" diye konuştu.

"ORTADOĞU İLE İLGİLİ KULAĞIMIZA GELEN SÖYLEMLER RAHATSIZ EDİCİ"
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını da değerlendiren Erdoğan, "Şu anda sayın Trump birçok açıklama yapıyor. Biz de bu açıklamaları izliyoruz. Bizim köprüler, demiryollarından öte biz Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacak? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler rahatsız edici. Bunları oturup değerlendirmek gerekecek. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz. Bu Ortadoğu halklarının kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de ben özellikle sayın Trump'a yapacağımız ziyarette, ki randevu ne zaman verilir bilemiyorum arkadaşlarımız görüşmeleri sürdürüyor, o görüşmede bunları A'dan Z'ye ele alacağız. Ortadoğu'nun belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi olmayanlar, Ortadoğu ile ilgili çok tarihi bir yanlışın içine düşecek bir karar verirlerse bu insanlık için, dünyamız için isabetli olmaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ZATEN ŞU ANA KADAR MEYDANLARDAYDIM"
Erdoğan bir gazetecinin "Anayasa referandumu kampanyası sürecinde yer alacak mısınız" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Şu anda bizim meydanlarda yer almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmeleri yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Ben zaten şu ana kadar meydanlardaydım, daha önce de meydanlardaydım. Bu değerlendirmelerden sonra karar veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı üzerinden geleceğin hazırlandığı bir süreç herhalde bizi de ilgilendirecektir diye düşünüyorum."

"HALKIMIZIN PARTİLİ CUMHURBAŞKANINA SICAK BAKTIĞINI VE CİDDİ BİR ORANDA BU İŞE YAKLAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"
Erdoğan anayasa referandumu ile ilgini tahminin ve kendisine gelen anket sonuçlarının sorulması üzerine, "Anketler var da onları biraz daha hızlanalım ondan sonra sizlerle paylaşırız. Halkımızın şu anda referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanına sıcak baktığını ve çok da ciddi manada bir oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa biz böyle bir şeyin içerisinde de olmayız" ifadelerini kullandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran terörist yakalandı
TFF ve Beşiktaş'tan taziye mesajları
Futbola adanmış bir ömür
Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı iptal oldu
İkisi bir arada: Hem kar hem deniz keyfi
36 yıldır başkandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri
İşte Trump'ın ilk icraatı! Oval ofise bakın ne yaptı
İşte Trump'ın ilk icraatı! Oval ofise bakın ne yaptı
Savunmasında ne söyledi ?
Savunmasında ne söyledi ?
8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
8 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
Erdoğan: Gerçek kararı milletimiz verecek!
Erdoğan: Gerçek kararı milletimiz verecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran terörist yakalandı
Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran terörist yakalandı
TFF ve Beşiktaş'tan taziye mesajları
TFF ve Beşiktaş'tan taziye mesajları
Futbola adanmış bir ömür
Futbola adanmış bir ömür
Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı iptal oldu
Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı iptal oldu
İkisi bir arada: Hem kar hem deniz keyfi
İkisi bir arada: Hem kar hem deniz keyfi
36 yıldır başkandı
36 yıldır başkandı
Kulüplerden 'İlhan Cavcav' mesajı
Kulüplerden 'İlhan Cavcav' mesajı
Gaziantepspor orta sahası Brezilyalıya emanet
Gaziantepspor orta sahası Brezilyalıya emanet
Bir Trump açıklaması da Papa'dan
Bir Trump açıklaması da Papa'dan
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Trump'ın açıklamalarını ve referandumu değerlendirdi
Trump'ın açıklamalarını ve referandumu değerlendirdi
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri de ele alınacak
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri de ele alınacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English