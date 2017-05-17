Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi

ABD Başkanı Donald Trump, beklenen İsrail ziyaretini 22 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Ancak ailesiyle birlikte İsrail'e gidecek Trump'ın ziyareti, şimdiden iki ülke arasında krizlere neden oldu.

İlk kriz, Hz. İsa'nın mezarının olduğuna inanılan Kutsal Kabir Kilisesi, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Yahudilerin kutsal kabul ettiği Ağlama Duvarı'nın bulunduğu Doğu Kudüs'ün eski kent bölgesini ziyaret edecek Trump'a kimin eşlik edeceğine ilişkin yaşandı.

TRUMP, KENT GEZİSİ İÇİN YANINDA NETANYAHU'YU İSTEMEDİ

Zira İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Trump'la görüşecek, yemek yiyecek ancak eski kent gezisi sırasında eşlik etmeyecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın açıklamasına göre, bu gezide Trump ve ailesinin yanında Ağlama Duvarı Hahamı olacak.

"SİZ NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ? SİZİN BÖLGENİZ DEĞİL, BATI ŞERİA'NIN BİR PARÇASIDIR"

Bu kararın gerekçesi henüz bilinmese de bunu öğrenmeye çalışan gazeteciler, ABD'li yetkililerden beklemedikleri bir yanıt aldı. Channel 2'da yer alan habere göre, Netanyahu'nun Trump'a eşlik edip etmeyeceği ve İsrail basının bu geziyi izlemesine izin verilip verilmeyeceğini soran gazetecilere Kudüs'teki ABD Konsolosluğu'ndan bir yetkili, “Siz neden bahsediyorsunuz? Bu sizin işiniz değil. Sizin sorumluluğunuz bile değil. Sizin bölgeniz değil, Batı Şeria'nın bir parçası” yanıtını verdi.

"TRUMP AİLESİNİN KADIN ÜYELERİ AĞLAMA DUVARI'NIN ERKEKLERE AYRILAN BÖLÜMÜNE GİRECEK"

Ziyarete ilişkin ikinci krizse Trump ailesinin kadın üyelerinin de Ağlama Duvarı'nın erkekler bölümüne gireceği iddiası üzerine başladı.

Kadınlar ve erkeklerin paravanla birbirinden ayrılan iki farklı bölümde dua ettiği Ağlama Duvarı'na, Trump'ın eşi Melania ve kızı Ivanka'nın da girmesinin Ortodoks Yahudiler tarafından protesto edileceği tahmin ediliyor.