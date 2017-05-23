Trump ile Mahmud Abbas bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Beytüllahim'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beytüllahim'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşüyor.

İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da temaslarını tamamlamasının ardından İsrail'e geçmişti. İsrail ile Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelen Trump, daha sonra Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine geçti. Devlet Başkanlığı Sarayı'na gelen Trump, burada Mahmud Abbas tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Trump, karşılama kıtasını selamladı. Trump'a Filistinli yetkililerin tanıtılmasının ardından Trump ve Mahmud Abbas ikili görüşmeye geçti.

