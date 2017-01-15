15.01.2017 17:46 Trump ile görüşecek mi ?

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump'ın gelecek haftalarda İzlanda'da bir araya geleceğine dair iddiaları yalanlayarak, 'Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı' dedi. Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump'ın gelecek haftalarda İzlanda'da bir araya geleceğine dair iddiaları yalanlayarak, "Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı" dedi.

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek haftalarda görüşme yapacağına dair iddialara Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı" dedi.

İngiltere'nin Sunday Times gazetesi, Trump ile Putin'in gelecek haftalarda İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir araya geleceğini iddia etmişti.



