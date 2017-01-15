Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trump ile görüşecek mi ?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trump ile görüşecek mi ?

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump'ın gelecek haftalarda İzlanda'da bir araya geleceğine dair iddiaları yalanlayarak, 'Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı' dedi.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump'ın gelecek haftalarda İzlanda'da bir araya geleceğine dair iddiaları yalanlayarak, "Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı" dedi.
ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek haftalarda görüşme yapacağına dair iddialara Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Henüz görüşmeye dair bir hazırlık yapılmadı" dedi.
İngiltere'nin Sunday Times gazetesi, Trump ile Putin'in gelecek haftalarda İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir araya geleceğini iddia etmişti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Buz kırılınca çaya düşen 2 çocuk boğuldu
Açılışı Antalyaspor yaptı!
Ağrı'da 120 kilo eroin ele geçirildi
Trump ile görüşecek mi ?
Ahmet Türk Elazığ'a nakledildi
AK Parti'li vekile yumruk atan vekilden komik savunma
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
Konya'da Sabri'nin gecesi!! 1-0
Konya'da Sabri'nin gecesi!! 1-0
Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden açıklama
Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden açıklama
Tarih netleşti! 2 Nisan'da referandum...
Tarih netleşti! 2 Nisan'da referandum...
Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı
Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Buz kırılınca çaya düşen 2 çocuk boğuldu
Buz kırılınca çaya düşen 2 çocuk boğuldu
Açılışı Antalyaspor yaptı!
Açılışı Antalyaspor yaptı!
Ağrı'da 120 kilo eroin ele geçirildi
Ağrı'da 120 kilo eroin ele geçirildi
Trump ile görüşecek mi ?
Trump ile görüşecek mi ?
Ahmet Türk Elazığ'a nakledildi
Ahmet Türk Elazığ'a nakledildi
AK Parti'li vekile yumruk atan vekilden komik savunma
AK Parti'li vekile yumruk atan vekilden komik savunma
MÜSİAD'dan yeni anayasaya tam destek
MÜSİAD'dan yeni anayasaya tam destek
Yeni lider Eskişehirspor
Yeni lider Eskişehirspor
Tam 308 kilo: Diyarbakır'da ele geçirildi
Tam 308 kilo: Diyarbakır'da ele geçirildi
Çocuk sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Çocuk sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Es-Es 3 puanı 3 golle aldı
Es-Es 3 puanı 3 golle aldı
Karga çatıyı oyun parkına çevirdi
Karga çatıyı oyun parkına çevirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English