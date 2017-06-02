Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Küresel Ekonomi Forumu'nda ABD Başkanı Donal Trump'ın Paris İklim Anlaşmasından çekilmesine ilişkin 'Trump'ı yargılamayacağım çünkü kararı veren Obama'ydı' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Küresel Ekonomi Forumu'nda ABD Başkanı Donal Trump'ın Paris İklim Anlaşmasından çekilmesine ilişkin "Trump'ı yargılamayacağım çünkü kararı veren Obama'ydı" dedi.

St. Petersburg Küresel Ekonomi Forumu'nda konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ı Paris İklim Anlaşmasından çekilmesi nedeniyle yargılamaktan kaçındığını çünkü kararı eski başkan Obama'nın verdiğini söyleyerek "Yeni başkan anlaşmanın iyi tasarlanmadığını düşünüyor olabilir, belki de yeterli kaynak bulunmadığını düşünüyor" dedi. "Hatırladığım kadarıyla ABD iklim anlaşmasını onaylamıştı, ama biz henüz onaylamamıştık" diyen Rus lider, karar vermek için kaynaklar dağıtılana kadar bekleyeceklerini açıkladı.

