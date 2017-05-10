Trump, FBI Başkanı Comey'i görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'i görevden aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'i görevden aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdiğini açıkladı. Spicer, Başkan Trump'ın bu kararı Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ın önerileri doğrultusunda aldığın belirtti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.