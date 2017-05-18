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Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
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Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!

Dünya gündemine oturan Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sonrası ABD'den YPG'yle ilgili ilk açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jonathan Cohen, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye bağlantısı YPG'yle ilişkisinin “geçici ve taktiksel” olduğunu söyledi. Cohen, PKK'nın Şengal'den çıkarılması için DEAŞ'ın Musul'da yenilmesinin şart olduğunu ifade etti.

'Middle East Institute'de konuşan Cohen, “Savaş ortamının getirdiği şartlardan dolayı YPG ile bir ilişkimiz söz konusudur. Çünkü Suriye'deki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka'nın kurtarılmasında önemli bir role sahip. YPG'yle ilişkimiz geçici ve taktikseldir” ifadelerini kullandı.

PKK ŞENGAL'DEN ÇIKARILACAK

Cohen, Musul operasyonundan sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Bağdat ile birlikte terör örgütü PKK'yı Şengal'den çıkarma konusundaki özenin artacağını söyledi. ABD tarafından kurulan SGD'nin büyük kısmının terör örgütü YPG oluşturuyor. Ankara, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka'yı YPG'nin de katılacağı bir harekâtla almasına yönelik planlarına şiddetle karşı çıkıyor.

MUSUL OPERASYONU BİTTİĞİNDE...

Washington'daki düşünce kuruluşu Ortadoğu Enstitüsü'nün 'ABD-Türkiye İlişkilerindeki Gerilimler' başlıklı panelinde konuştu. Cohen "Musul (operasyonu) bittiğinde bizimle birlikte hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) hem de Bağdat yönetiminin, PKK'yı Şengal'den çıkarma çabaları konusundaki özeninin arttığına şahit olacaksınız. Bu ister gönüllü şekilde, ister başka türlü olsun" dedi.

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