Trump damadı Kushner'i savundu

ABD Başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner'ın Rus yetkililerle gizlice haberleşmek için gizli iletişim ağı oluşturmak istemesine ilişkin iddiaların ardından damadının 'çok iyi iş çıkardığını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner'ın Rus yetkililerle gizlice haberleşmek için gizli iletişim ağı oluşturmak istemesine ilişkin iddiaların ardından damadının "çok iyi iş çıkardığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bir ay sonra damadı Jared Kushner'ın Rus yetkililerle gizlice haberleşmek için gizli iletişim ağı oluşturmak istediği iddia edilmişti. Trump, bu iddiaların ardından damadını savunarak Kushner'ın "çok iyi iş çıkardığını" söyledi. Trump, "Kushner, ülkemiz için çok iyi işler yapıyor. Kendisine güvenim tam. Herkes ona güveniyor ve ülkemize milyon dolarlar kazandıracak bir program üzerinde çalışıyor. Onun dışında da ve daha da önemlisi Kushner, oldukça iyi bir insan" ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, yabancı ülke partnerleriyle gizli iletişim ağı kurulmasının "normal" ve "kabuledilebilir" olduğunu dile getirdi.

Washington Post gazetesinde yer alan haberlere göre, bu bilginin Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak'ın Moskova'daki üstleriyle yaptığı ve Amerikan istihbarat yetkililerince gizlice dinlenen haberleşmeden öğrenildiğini yazmıştı. Çıkan habere göre Kushner, Trump'ın yemin töreni öncesinde 2.5 aylık geçiş dönemi sırasında Kislyak'a, Kremlin'le haberleşmek için Rusya'nın güvenli diplomatik tesislerini kullanma önerisinde bulunduğunu yazdı.

