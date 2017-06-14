Trump: Çok üzgünüz

ABD'nin Virginia eyaletinde kongre üyesine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Donald Trump, 'Bu felaket nedeniyle oldukça üzgünüz' dedi.

ABD'nin Virginia eyaletinde kongre üyesine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Donald Trump, "Bu felaket nedeniyle oldukça üzgünüz" dedi.

ABD'li senatör Steve Scalise beyzbol oynadığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Scalise'nin danışmanlarından birinin da aralarında bulunduğu en az 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın ABD polisi tarafından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı ancak öldüğü bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Bu felaket nedeniyle oldukça üzgünüz. Dualarımız kongre üyeleri, onların personelleri, polisler, ilk yardım ekibi ve diğerleri için" diye konuştu.

