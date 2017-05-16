Trump 'Çok gizli' bilgileri Rusya ile paylaştı

Beyaz Saray yetkililerinin iddiasına göre ABD Başkanı Trump, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Sergey Kislyak ile DAEŞ hakkındaki 'çok gizli' istihbaratı paylaştı

Beyaz Saray yetkililerinin iddiasına göre ABD Başkanı Trump, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Sergey Kislyak ile DAEŞ hakkındaki 'çok gizli' istihbaratı paylaştı

Bir Beyaz Saray yetkilisinin basına sızdırdığı habere göre, ABD Başkanı Trump geçen hafta Rus Dışişleri Bakanıyla gerçekleştirdiği toplantı sırasında DAEŞ çekirdek kadrosu hakkındaki çok gizli belgeleri paylaştı.

Yetkiliye göre paylaşılan belgeler DAEŞ ile mücadelede bir ortak ülke tarafından ABD'ye iletilmiş ve diğer ülkeler ile paylaşılmaması istenmişti. Ancak, yetkilinin sızdırdığı habere göre, Trump bu yasağı dinlemedi ve 'çok hassas' belgeleri Rus Dışileri Bakanı Sergei Lavrov'a Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda iletti. Kimliğini saklı tutan Beyaz Saray yetkilisi toplantı ardından, bilgilerin Trump tarafından paylaşıldığını Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile paylaştığını ifade etti.

Çok gizli belgede DAEŞ'in iç yönetim yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler bulunduğunu ifade eden Beyaz Saray yetkilisi " Trump, Rus Büyükelçisi ile bizim müttefiklerimiz ile paylaştığımız bilgilerden daha fazlasını paylaştı" dedi.

(İdris Altun / İHA)