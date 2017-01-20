Trump Beyaz Saray'a geldi

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray'a ilk adımını attı.

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray'a ilk adımını attı.

ABD'de merakla beklenen tarihi gün başladı. ABD'de Kasım ayında yapılan seçimde ülkenin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump bugün görevi Barack Obama'dan teslim alıyor. Yaklaşık 900 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilecek tören 200 milyon dolara mal olurken, Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray'a ilk adımını attı. Beyaz Saray kapısında Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından samimi bir şekilde karşılandı. Obama, Trump'ı "Nasılsın seni görmek güzel" diyerek karşıladı. Kısa bir sohbetin ardından basına poz veren Barack Obama ile eşi Michelle Obama ve Donald Trump ile Melania Trump daha sonra Beyaz Saray'a geçti.

