Trump, Arap İslami Amerikan Zirvesi'nde konuştu

Arap İslami Amerikan Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, 'Ortak menfaatlere ve değerlere dayanan dostluğumuz ve hepimiz için daha iyi bir gelecek peşinde koşmak amacıyla buradayız' dedi.

Arap İslami Amerikan Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, "Ortak menfaatlere ve değerlere dayanan dostluğumuz ve hepimiz için daha iyi bir gelecek peşinde koşmak amacıyla buradayız" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Arap İslami Amerikan Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman ülkelere seslenerek, "Müslümanlığın çoğunlukta olduğu ülkeler, aşırıcılığa karşı mücadelede önemli bir rol oynamakta" dedi. Terörle mücadeleye değinen Trump, "Teröristler, Allah'a değil ölüme tapıyorlar, eğer bu durumu kınamazsak sadece tarih tarafından değil Allah tarafından da yargılanacağız" ifadelerini kullandı. Müslüman çocukların nefret etmeden masumca büyümesi gerektiğini söyleyen Trump, "Müslüman gençler güven içinde büyüme hakkına sahip" dedi. Bölgenin önemine değinen ABD Başkanı Trump, "Barışa giden yol buradan geçiyor, Amerika sizin yanınızda olmaya hazırlanıyor. Ancak Orta Doğu ülkeleri ABD'yi bekleyemez" diye konuştu. ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının iki ülke için "Binlerce yeni iş" oluşturacağını belirtti.

ABD Başkanı, "Ders vermek için burada değiliz. İnsanlara nasıl yaşamaları ne yapmaları ne olmaları ya da neye inanmaları gerektiğini söylemek için de burada değiliz. Ortak menfaatlere ve değerlere dayanan dostluğumuz ve hepimiz için daha iyi bir gelecek peşinde koşmak amacıyla buradayız" şeklinde konuştu.

