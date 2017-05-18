Trump, Arap İslam Amerikan Zirvesi'ne katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenecek Arap İslam Amerikan Zirvesi'ne katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenecek Arap İslam Amerikan Zirvesi'ne katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a düzenliyor. Trump'ın, ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesinin ardından Cumartesi günü Orta Doğu, Afrika ve Asya genelindeki liderlerin katıldığı Arap İslam Amerikan Zirvesi'ne katılması planlandı. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreynli yöneticilerle görüşmesi bekleniyor.

Zirvede gündeminde Suudi Arabistan'ın Amerikan firmaları ile "Vizyon 2030" çerçevesinde ekonomik ve sosyal reform gündemiyle yüksek profilli yatırım anlaşmaları yapması, ABD'nin Suudi Arabistan'a onlarca milyon dolarlık silah satışı da yer alıyor.

Ziyaret sırasında ABD-Suudi Arabistan arasında savunma, sanayi ve kimya sektörlerin yanında elektrik, petrol ve gaz konusunda da yeni anlaşmaların yapılması bekleniyor. ABD'li firmalara Suudi Arabistan'da çalışma lisanslarının verilmesinin söz konusu olduğu da ifade edildi. Yerel üretimin teşvik edilmesi için Suudi petrol devi Aramco'nin CEO'sunun ABD'nin önde gelen firmaları ile anlaşmalar imzalamasının beklendiği öğrenildi.

Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından tarihteki en büyük piyasa arzı olacak olan Aramco'nun halka açılması çalışmaları için New York Borsasından bir heyetin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin planlandığı ifade edildi.

