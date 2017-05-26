Trump alay konusu oldu: İşte o görüntüler

First Lady Melania Trump'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yurt dışı gezilerinde iki defa elini itmesi medyada geniş yankı buldu. Olayla ilgili çok sayıda caps paylaşılırken sosyal medya Trump'ın Vatikan ziyaretinden sonra yapılan caps, olayı başka bir boyuta taşıdı.

First Lady Melania Trump'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yurt dışı gezilerinde iki defa elini itmesi medyada geniş yankı buldu. Olayla ilgili çok sayıda caps paylaşılırken sosyal medya Trump'ın Vatikan ziyaretinden sonra yapılan caps, olayı başka bir boyuta taşıdı.

Melania Trump, İsrail'de havaalanındaki karşılama töreni sırasında elini tutmak isteyen Donald Trump'ın elini sert bir şekilde itmişti. Trump'ın İsrail ziyareti kadar First Lady'nin Trump'a tepkisi de medyada ilk sıralardaki yerini aldı. Melania Trump, Başkan Trump'ın elini tokatlayınca Donald Trump sosyal medyanın da diline düştü. Bu olayla ilgili capslar de art arda geldi. Bunların arasından en dikkat çekeni de Trump-Papa Francis görüşmesini konu alan caps oldu. Papa Francis ile Trump görüşmesinden alınan bir kare, Trump'ın Papanın eline dokunmaya çalıştığı şeklinde montajlandı ve sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan caps tıklanma rekorları kırdı.

Öte yandan İsrail'de karşılama töreninde Donald Trump'ın elini iten Melania Trump, Roma'da uçaktan inerken de Donald Trump'ın elini tutmak istemesi üzerine elini çekmiş, davranışının dikkat çekmemesi için saçlarını düzeltiyormuş gibi yapmıştı.

