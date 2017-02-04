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Trump'a 'Kandil' teklifi: Paketleyelim!
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Trump'a 'Kandil' teklifi: Paketleyelim!

Barack Obama döneminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, Donald Trump'a PKK'yla ilgili önerilerin olduğu bir rapor sundu.

Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken, New York Times için kaleme aldığı makalede ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a, PYD'yi PKK'dan uzaklaştırmak ve Türkiye'yi yeniden kazanmak için bir plan sunduğunu açıkladı.

Blinken'in sunduğu önerilerde şunlar yer alıyordu;

"YPG'ye verdiğimiz her destek sadece Rakka operasyonuyla kısıtlanmalı. Amerikan özel kuvvetleri, SDG'nin kendisine sağlanan kaynakları sadece Rakka için kullandığından emin olmalı. Bu silahlar Türkiye'ye karşı kullanılmamalı" şeklinde ifadeler yer verdi.

YPG KORİDORU ENGELLENMELİ

Trump'ın ilk olarak önceliğinin DEAŞ olması gerektiğini belirten Blinken, YPG'nin de PKK ile bağının kesilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
YGP'nin Rakka'ya yoğunlaşması Türkiye- Suriye sınırından uzak durması anlamına geldiğini de ifade eden eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, YPG koridorunun engellenmesi gerektiğini yazdı.

KANDİL'DEKİ YÖNETİCİLER TÜRKİYE'YE VERİLMELİ

Blinken, Suriye Kürtlerinden önce Türkiye'nin DEAŞ'dan kurtulmak için El- Bab'a girdiğini ve ABD'nin bunu desteklemesi gerektiğini de belirtirken, Türkiye'nin PKK ile mücadelesine ABD'nin desteğini iki katına çıkarması gerektiğini ifade etti. Buna göre ABD, Irak'taki Kandil dağlarında saklanan örgüt liderlerinin bulunmasında yardımcı olmalı...
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