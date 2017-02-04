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Trump'a federal yargıç şoku!
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Trump'a federal yargıç şoku!

ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.

Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Federal yargıçın vize yasağını durdurmasına tepki gösteren Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Adalet Bakanlığının mümkün olan en kısa sürede 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getiren kararnameyi tekrar uygulamaya çalışacağını belirtti.

Yargıç Robart'ın, 27 Ocak Cuma günü Trump'ın imzaladığı kararname kapsamındaki vize yasağını durduran kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.

YAZILI KARAR ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK

 

 

 

Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın yazılı kararının Adalet Bakanlığına gönderilmesinin ardından bakanlığın gerekli incelemeyi yapacağı kaydedildi.

Önceki gün Washington eyaleti, Başkan Trump'ın kararının iptali için dava açmıştı. Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, federal hükümetin karara uymasını beklediklerini vurguladı. "Bunun için hukuk fakültesine gittik." ifadesini kullanan Ferguson, gerektiğinde konuyu Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacaklarını bildirdi.

Öte yandan Boston'da federal bir yargıç, Trump yönetiminin aldığı vize yasağı kararını "yerinde" bularak, kararın iptali istemini reddetmişti.

ABD'ye yolcu taşıyan havayollarının ise Trump yönetiminin aldığı ve alacağı karara göre hareket etmeye devam edecekleri bildirildi. Pasaport ve vize işlemlerinde otomatik olarak federal hükümetin gümrük birimlerine tabi olan havayollarının, aksi karar alınana kadar söz konusu ülke vatandaşlarının seyahatine izin vermeyecekleri ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın vize yasağıyla ilintili olarak 60 bin civarında kişinin vizesinin iptal edildiğini bildirmişti. Adalet Bakanlığı Göçmenlik Bürosu avukatı Erez Reuveni ise bu sayının 100 bin civarında olduğunu açıklamıştı. Vizeleri iptal edilen bu kişilerin ülkeden ayrılıp yeniden girmek istemeleri halinde ya da zaten ülke dışında bulunmaları durumunda yeniden Amerikan vizesine başvurmaları gerekecek.

BEYAZ SARAY KARARNAMEDE KARARLI

Beyaz Saray, ABD'nin Seattle kentindeki federal bir yargıcın, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı almasına tepki gösterdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, yazılı bir açıklama yaparak federal yargıç James Robart'ın kararını eleştirdi.

ABD Adalet Bakanlığının “mümkün olan en kısa sürede” Başkan Trump'ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten Spicer, açıklamada, “Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkanın Amerika halkını koruma sorumluluğu var.” ifadesine yer verdi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Yargıç Robart'ın, 27 Ocak Cuma günü Trump'ın imzaladığı kararname kapsamındaki vize yasağını durduran kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.
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