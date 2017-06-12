Trump'a büyük şok!

ABD Başkanı Donald Trump'a, yabancı hükümetlerden para aldığı, bireysel ve toplumsal çıkarları birbirinden ayıramadığı gerekçesiyle dava açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'a, yabancı hükümetlerden para aldığı, bireysel ve toplumsal çıkarları birbirinden ayıramadığı gerekçesiyle dava açıldı.

Washington D.C. eyaleti başsavcısı Karl A. Racine ve Maryland eyaleti başsavcısı Brian E. Frosh, ABD Başkanı Donald Trump'a anayasayı ihlal davası açtı. Trump, dava kapsamında bireysel ve toplumsal çıkarları birbirinden ayırmadığı, yabancı devletlerden para aldığı, yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal etmekten sorumlu tutuldu.

Davanın odak noktası ise Trump'ın, göreve geldikten sonra hala şirketlerinin başında durması yer alıyor. Trump, göreve gelmeden önce şirketteki tüm varlığını oğullarının yöneteceği bir fona aktaracağını söylemiş ancak bu söylediklerini uygulamamıştı.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ise konuya ilişkin, davadaki iddiaların yeterince güçlü olmadığını açıkladı.

