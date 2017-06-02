TRT’nin yıldızının yeniden parlayacağı an…

KAYDA GEÇSİN

‘Kamu yayıncılığı yayıncıların keyfine bırakılamıyacak kadar ciddi bir iştir‘

bu sözler İngiliz İşçi Partili , teknoloji bakanlığı yapmış siyasetçi Tony Ben'e ait .

‘Beni silahlar değil onları kullanma arzusu korkutur ‘ sözleri de onun 90 yıllık ömründe geride bıraktığı bir saptama.

Medyanın da elinde silah yoktur , ama kullanma arzusu yaratma gücü vardır zurnanın zırt dediği yer tam da burasıdır. Böyle bir güçten bahsediyoruz .

Ancak bu cümlenin kasettiği ‘ciddiyet ‘ bizde hayli yanlış anlaşılmış ki , baltasını nacağını kapan medyaya yuvalanmış vaziyette.

Kötüler ve Aptallara yetki , bilgi teslim etmek tehlikelidir

TRT'yi kar zarar hesabı yapılan özelleştirilebilecek herhangi bir kuruluş sanıp ‘Özelleştirilsin ay serbest piyasa ekonomisi pek severim, herşey özelleşsin , güzelleşsin açılırsın dedi doktorum ‘ tarzı aptalca sözler duyuyoruz.

Bayağı okumuş yazmış ağızlardan çıkıyor üstelik.

Enformasyon , bilgi çağında hele medya sektöründe fırsatçıların kötü ve aptal olması çok tehlikelidir .

Çünkü kötünün bilgiyi kötüye kullanması , aptalın elindeki bilgilerle daha da aptallaşması , aptalca işler yapması güvenlik meselelerinin ön planda olduğu şu dünya halinde çok büyük tehlike taşır.

Yayın stratejilerini kim belirler ?

Yayın stratejileri, ve bağlı üretim düzeneklerini , içeriklerini , devletin ,dünyanın güvenlik stratejisiyle parallel gider hale getirmesi Türkiye'mizin milli ve insanlık görevi değilde nedir ?

Biz bunun için büyük devletiz .

Uygulama elbette yayıncılık nedir bilenlerle yapılır , emekli biletçi, dürümcü , inşaatçı saygıdeğerdir ama yayın felsefesi belirleyicisi olamaz , saniyen yayıncı zaten işini , sınırlarını bilen ileticidir.

ONLARDA LAZIM AMA …

Bu işler, donlu donsuz tarışmaları , ünlülerin birbirlerine verdikleri pahallı hediyeler, fukaraya bin dolar bahşiş verecek kadar cüzdanında dolarlar taşıyan bacak kadar çocuklar , kolunda marka çantayla felaket mahalline gidenler, kendini malum sebeplerden yazar yapmak zorunda kalan piyasa uyanıklarıyla yürütülemeyecek kadar ciddi işlerdir .

Onlar dikkat çekerler bu da bir ihtiyaçtır ama medya ve hele kamu yayıncılığını belirlemeye kalktıklarında bu çok tehlikeli bir haddini aşmaktır , yoksa hepsine ihtiyaç vardır , ama hadleri kadar.

ÖZEL TELEVİZYONLAR

Özel yayıncılığın ise tek sorunu özgürlük kısıtlanması değil , görüyoruz ki uzun zamandır medya monarkları , gurularına teslim olmuş durumdalar. Yaratıcılıktan çok uzak ve yanlışlarını tekrardalar.

Dilimiz ise perişan, içimizi yakan son helikopter kazasının ardından üzüntüsünü belirtirken şehitlerimizden ‘Bunlar' diye bahsedece kadar dilinin , kültürünün inceliklerinden uzaklaşmışlara canlı yayın emanet etmek hangi akla hizmettir.

Dünyada televizyon projeleri , içeriklerinin yemek masalarında üretilmesinden vaz geçileli çok oldu , bizde bir avuç dar çevre hala tam gaz gidiyor yeni eklemlenenlerle ‘Sofra' büyüyor !

Bir Biz Kaldık

Uydu aracılığıyla dünyaya açılan kapalı toplumlar şuursuz kabak çiçeği olmaktan çoktan sıyrıldılar bir biz kaldık .

Gelecekteki teknolojik gelişmeler dizi , yarışma, tartışma yayıncılığının ötesinde yaratıcılık bekliyor .

O diziyi yaptım tuttu tutmadı değil mesele, parayı götürdük hiç değil , burda tutmadı dışarısı aldı da değil normal ticaret kurallarının ötesinde bir durum.

Adam senin tekelinde sandığın kültürüne bile sahip çıkıp senden iyisini yaparak yumrukluyor , Marco Polo adlı diziye bir baktım Kubilay'ı anlatıyor , büyüleyiciydi , diyeceğim tekelinizde tutacağınız hiç bir şey yok , kendi kültürünüz dahil !

TRT niye özelleşsin ?

TRT özelleşsin diyenlerin ağzından çıkanları duyması iyi olur , madalyonun öbür yüzü farklı .

TRT'den hesap sormak ayrı . Elbette sorulur hesapsız kitapsız işler, sorulmalıdır.

Taklitlerle maymunlaştırmanın , sanatı, geleneği toplumu var eden değerleri eritmenin ve bunlara politik , ekonomik bahaneler bulmanın anlamı yok .

Sayın Cumhurbaşkanının sanat , kültür alanındaki yoksunluğumuzu dile getiren doğru sözlerinin nedenleri işte bu kötü kullanılan kaynaklarda yatıyor, yahu birde yandaş, reiscisiniz sözlerini hiç anlamamışsınız.

Elbette hantal yapılar reform ister, neyin verimlilik denetiminin yapılacağı , check-balans sistemleri devreye girmeli ,ama TRT'yi çok tartışmalı ve neticede üniversi yansıtıp yansıtmadığı hep tartışmalı izlenme paylarıyla yargılamak akıl işi değil.

Kullanılan para verimli amaca uygun mu sorgulamak ayrı bir şey , TRT'ye kişi başı katkının ne olduğu halkın karşılığında alacağı üretilen değerli işlerin yanında ne ki diyebilmek önemli olan .

Ağzı Laf Yapanlar Medyası

Yayıncılık bir iki konsantre gurubu korumak , dengelemek için de yapılmaz ki . Hazırlıksız , ağzından çıkan sözlerin anlamına hakim olamayan sadece ağzı laf yapanlarla hiç olmaz , olmuyor zaten.

Bunların paradan başka derdi yok , oysa kamu yayıncılığının derdi kamunun var olmasıdır.

Samimiyetsiz, iki yüzlü kurnaz kamu yayıncılığı durup dururken bunca dert arasında başa ceza olur çıkar. Şimdiki gibi .

Medya Zenginleri

Gazetelere gelince , insanlar ellerine aldıklarında sadece bir paragraf gerçek , sayfalarca ihtimal, olasılık , kerameti kendilerinden ve patronarından menkullerin yüksek fikirlerini , ve maalesef yalan okuyorlarsa hangi özgürlükten bahsediliyor.

Kamu , millet, halk paradan daha değerli serveti istiyor , güvenlik, sanat , yaşam demokrasi kalitesi , hukuk gibi.

Medya , sadece içindeki bazı insanları zengin etmek için sınırlı alanlar açma yeri değildir.

Kamu yayıncılığı belki bire bir sanatın icraa edildiği alan değildir ama özendirir , bu özendirme olmazsa sanat , kültür olmaz , olamaz .

Kültür , sanat zafiyetinin merkezi haline geldi medya.

Kuru Gürültü Olmamalıyız

Okyanusların derinliklerinden gökyüzüne , milyarlarca sinyal boşlukta koşuşturup dururken , bu seslerin arasında radyolar, televizyonlar bu büyük mucizenin içinde kuru gürültü olmamalı , hele TRT'miz sesini gereken yerlere ulaştırmalıdır.

Bu büyük gelişmeyi nasıl kullanacağımız , zenginlikler yaratırken insanımızın ruhunu nasıl geliştirip iyileştireceğimiz önemli değilse ne önemli Allah Aşkına !

TRT'de köklü değişim, restorasyona ‘evet' ama özelleştirmeye ‘hayır' .

TRT yayın , üretim stratejisini belirlerken, şimdi hiç olmadığı kadar büyük avantajlara sahip .

Bunlardan birincisi rakipsiz olması , yarışacağı rakip kuruluşlara bakın , fazla lafa gerek yok. Tel tel dökülüyorlar .

İkincisi bu ana kadar tekrar edilen hatalardan ders almış olmalı , müthiş bir hata deneyimi var .

TRT'yi kestirip atmak yerine TRT adına yapılan yanlışların tekrar edilmemesi önemli olan.

TRT'nın yıldızının parlayacağı an şimdiki zamandır, bu fırsat kolay bulunmaz, geride kalan arşivlerin çıkarttığı ses bunu göstermiyor mu ?

Bu arada açılan TRT arşivinde Hüsmaettin Ünlüoğlu tarafından çekilen Ahmet Ugurlu'nun efsane olmuş Hüseyin Rahmi Gürpınar serisi , ve bana ait dizileri bulamadım ( Bizim Çocuklar, Baldızla Bacanak , Eski Dostlar vb ) Allah Korusun bir hoyrat elin umarım kurbanı olmadılar , bir daha yapılmaları yerine konulması imkansız değerlerimizdirler.

Benim parayla işim hiç olmadı ama o işler :

Tek güvencem , tesellim bütün kalbimle bağlı olduğum , bana çektirdiklerine tek bir gün sitem etmediğim devletin yayın kasası olan TRT'nin emaneti arşivde yerlerinde duruyor olmalarıdır , aksi kahreder .

Malum eline yetki ve bilgi verilen aptallar , kötüler kendilerine yer açma uğruna bu ülkede yapılan iyi işleri unutturmak, yok etmek için uzun bir zamandır imha planı uyguluyorlar.

Yanlız bu alanda değil , hemen her alanda yapılan iyi işleri , yapanları , kimilerini rahmet ama hepsini saygıyla anmak yerine yok ediyorlar .

Bu gün onlara yarın kimbilir kimlere , dur demek lazım.

Tercihim hesabını bu dünyada vermeleri , eylemsiz kılınmalarıdır ama olmasa zaten ahrette hesabı sorulur , dilerim iş öbür tarafa kalmaz bu eserler bu dünyada gün yüzüne çıkar. Meclisimizden bu yönde sesler duymak mutlu ediyor .

An, geçmişine sahip çıkan TRT'mizin geleceğini yeniden kurarken yıldızının parlayacağı andır.

Durumu Saygıyla Kayda Geçtik , Elimizden gelen budur.

necefugurlu@gmail.com