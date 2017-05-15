TRT'nin yeni genel müdürü İbrahim Eren

Göka'nın yerine atama yapılıncaya kadar, TRT kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet ediyordu.

İBRAHİM EREN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, teknoloji ve medya alanında farklı şirket ve kurumlarda görev yaptı.

Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, ATV'de 3 yıl boyunca genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Eren, 2013 yılından beri TRT'de genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

TRT'de, TRT 1 ve TRT World' ün de içinde olduğu 11 kanaldan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Eren, Türk Telekom A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğinin yanısıra, TİAK yönetim kurulu başkanlığı ve International Emmy direktörlüğü görevlerini yürütüyor.