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TRT muhabirleri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı
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TRT muhabirleri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Körfez krizine çözüm bulmak amacıyla Suudi Arabistan'a yaptığı kritik ziyaretini izleyen TRT World muhabirlerinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ziyareti izleyen TRT World'ün Pakistan vatandaşı olan muhabiri Hasan Abdullah ile kameraman Nihat Yayman, Mekke'de otellerinde gözaltına alındı. 

Çavuşoğlu'nun ziyaretini izlemek için özel vizeyle Mekke'ye giden muhabir ve kameraman 10 saat gözaltında tutuldu.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, iki TRT World çalışanı Çavuşoğlu'nun durumu, Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz'e bildirmesi üzerine serbest bırakıldı.

"SORGUDA KATAR'LA İLGİLİ BİRÇOK ŞEY SORULDU"

TRT Wold'ün Pakistanlı muhabiri, serbest bırakılmalarında kendilerine yardımcı olan başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu mensuplarına teşekkür etti.

Serbest bırakıldıktan sonra şu anda Türkiye'ye dönmek için havaalanında olduklarını belirten muhabir Hasan Abdullah, sorgulamaları sırasında kendilerine Katar'la ilgili birçok şey sorulduğunu söyledi.

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