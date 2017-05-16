TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı

TRT Genel Müdürü Şenol Göka geçen hafta görevinden istifa etmişti. Göka'nın istifa dilekçesinde, 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadeleri yer almıştı.

Göka'nın istifası kabul edilmiş, yerine atama yapılıncaya kadar TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu'nun vekalet edeceği öğrenilmişti.

8 DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

TRT'de Göka'nın genel müdürlükten istifasının ardından dün de 8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi.

GENEL SEKRETER DE ÖZEL KALEM DE GİTTİ

Görevden alınanlardan birisi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un özel kalem müdürüyken TRT Genel Sekreterliğine getirdiği Bünyamin Korkmaz oldu. Şenol Göka'nın Özel Kalem Müdürü Alper Altuğ Köselerli de görevden alınan bir başka isim oldu. Görevden alınan Daire Başkanlarından bazıları şöyle:

Müzik Dairesi Başkanlığına da vekalet eden Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen de her iki dairedeki görevinden alındı. Dışilişkiler Dairesi Başkanı Çağlar Tankur Yürümez da görevden alınan bir başka isim oldu.

GİDENLER ARASIDA TEFTİŞ KURULU BAŞKANI DA VAR

TRT'de dün akşam itibariyle görevden alınan diğer isimler ise şöyle:

Teftiş Kurulu Başkanı Bayram Ali Ertem

Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı Musa Altun

Stüdyolar ve Program İletim Dairesi Başkanı Yusuf Yıldırım

Satın Alma Dairesi Başkanı Yakup Özmen.