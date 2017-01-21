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Triportör minik kızın üzerine devrildi
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Triportör minik kızın üzerine devrildi

Triportör minik kızın üzerine böyle devrildi.

Triportör minik kızın üzerine böyle devrildi.
Nerde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, anne ile kızının kafe olduğu tahmin edilen yerin girişinde bekledikleri görülüyor. Bu sırada seyir halinde olan triportör ile motosiklet çarpışıyor. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan triportör kafeye dalarak minik kızın üzerine devriliyor. Talihsiz kızın yardımına koşanlar triportörü kaldırırken, tüm bu olanlar ise güvenlik kamerasına yansıyor.


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