Triportör minik kızın üzerine devrildi

Triportör minik kızın üzerine böyle devrildi. Nerde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, anne ile kızının kafe olduğu tahmin edilen yerin girişinde bekledikleri görülüyor. Bu sırada seyir halinde olan triportör ile motosiklet çarpışıyor. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan triportör kafeye dalarak minik kızın üzerine devriliyor. Talihsiz kızın yardımına koşanlar triportörü kaldırırken, tüm bu olanlar ise güvenlik kamerasına yansıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.