Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de tribünler yine boş kaldı. Süper Lig maçlarına gelmeyen taraftarlar, kupa yarı finalinde de maça ilgi göstermedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de tribünler yine boş kaldı. Süper Lig maçlarına gelmeyen taraftarlar, kupa yarı finalinde de maça ilgi göstermedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar ligde olduğu gibi kupa maçında da tribünleri boş bıraktı. Ülker Stadyumu'nda ilk maçta aldığı 2-2'lik skorun avantajıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlileri yaklaşık 8 bin taraftar destekledi. Bu sezon Spor Toto Süper Lig maçlarında ortalama 7 bin kişiye oynayan Fenerbahçe, kupa yarı finalinde de benzer bir görüntü ortaya koydu.

(Bozhan Memiş /İHA)