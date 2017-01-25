Tribünde tek başına

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Bursaspor'u, tribünde desteklemeye sadece 1 kişi geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Bursaspor'u, tribünde desteklemeye sadece 1 kişi geldi. Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Akhisar Belediye ve Ümraniyespor'un gerisinde kalarak üst tura çıkamayan Bursaspor, gruptaki son maçını Ümraniyespor ile oynadı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibi desteklemek için sadece 1 taraftar geldi. Bursaspor taraftarı, soğuk hava ve sert rüzgara rağmen maçı izledi. (Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)
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