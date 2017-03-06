Tribünde evlenme teklifi

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynan Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçından önce kırmızı-beyazlı takımın tribününden bir genç, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Tribünde pankart açan ve kız arkadaşına diz çökerek evlenme teklif eden genç 'evet' yanıtını alınca kız arkadaşına uzun süre sarıldı.

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynan Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçından önce kırmızı-beyazlı takımın tribününden bir genç, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Tribünde pankart açan ve kız arkadaşına diz çökerek evlenme teklif eden genç 'evet' yanıtını alınca kız arkadaşına uzun süre sarıldı.

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan 23. hafta kapanış maçı öncesi Antalyaspor taraftarlarından Osman Emir, 5 yıllık kız arkadaşına evlenme teklif etti. Emir, maç öncesi tribünde "Benimle evlenir misin Rabiam" pankartı açtırdı ve pankart önünde diz çökerek evlenme teklifi etti. Osman Emir'in 5 yıllık kız arkadaşı 22 yaşındaki Rabia Arslan ise şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığını kısa sürede atlatan Arslan, erkek arkadaşına 'evet' yanıtını verdi. 23 yaşındaki Osman Emir, diz çökerek evlenme teklif ettiği kız arkadaşı Rabia Arslan'ın parmağına yüzük taktı.



"2 AŞKIM VAR BİRİ ANTALYASPOR BİRİ RABİA"

Bu dünya da iki aşkının olduğunu ifade eden Osman Emir, "Aşklarımdan biri Rabia, diğeri ise Antalyaspor. Her ikisini de aynı anda yapmak istedim. O yüzden pankart açtım ve kız arkadaşımı pankartın yanına getirerek evlenme teklif ettim. Rabia'nın da yarın doğum günü ona iki hediye birden vermek istedim. 8 Nisanda da nişan yapacağız" dedi.



"ÇOK ŞAŞKINIM"

Tribünde evlilik teklifi alan Rabia Arslan ise şaşkın olduğunu ifade etti. Arslan, "Böyle bir evlenme teklifini hiç beklemiyordum. Hala çok şaşkınım. Herkesin içinde, çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

(Adem Akalan /İHA)