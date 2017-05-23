Trenle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Polonya'da trenle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Polonya'da trenle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Polonya'nın Tachaly Wielkie şehrinde bir otomobil trenle çarpıştı. Çarpışmada ağır yaralanan araç şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen güvenlik kuvvetleri soruşturma başlattı.
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