Trenin otomobile çarpma anı kamerada

Batman'da önceki gün meydana gelen kazada, treninin otomobile çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batman'da önceki gün meydana gelen kazada, treninin otomobile çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batman'da önceki gün Diyarbakır'dan Kurtalan istikametine giden D22030 sefer sayılı yolcu treni, Şafak Mahallesi Pir Sultan Caddesi Musa Anter Halk Evi yanındaki hemzemin geçitte, Abdurrahman Yılmaz yönetimindeki 72 KD 175 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada, Abdurrahman Yılmaz ve yanında bulunan bir kişi yaralanmıştı. Trenin araca çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin seyir halinde olduğu ancak hemzemin geçide geldiği anda sürücüsünün panik yaptığı ve rayların üzerinde yavaşladığı görüldü.

(Mehmet Şükrü Yıldırım / İHA))