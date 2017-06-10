Niğde'de bir kadın yolcu olarak bulunduğu trende doğum yaptı.

Niğde'de bir kadın yolcu olarak bulunduğu trende doğum yaptı.

Kayseri'den Adana'ya giden Anadolu Mavi Treninde yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Z.K.'nın doğum sancısı başladı. Trende yolcu olarak bulunan hemşire görev yaptığı hastanede doktoru arayarak cep telefonundan gelen talimatlarla hamile kadına müdahale etti.

Tren, Çiftehan köyüne yaklaştığı sırada hamile Z.K., bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çiftehan İstasyonu'nda bekleyen sağlık görevlileri önce bebeğin göbek kordonunu kesti, ardından da vagonun ara boşluğunda yatan anneye ilk müdahaleyi yaptı. Anne Z.K. ve bebek ambulansla Adana'ya götürüldü.

