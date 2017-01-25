Tren tırı ikiye böldü

ABD'nin batı eyaletlerinden Utah'ta hemzemin geçitte feci bir kaza meydana geldi.

ABD'nin batı eyaletlerinden Utah'ta hemzemin geçitte feci bir kaza meydana geldi.

Arıza nedeniyle trenin yaklaştığını gösteren ışıklar ve geçit kapakları çalışmayınca hızlı tren, bir tıra çarptı. Kazada tırın dorse ve kasası ikiye ayrıldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmaması ise tek teselli oldu.

